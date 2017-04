Slovenija na Sodišče EU zaradi nezakonitih odlagališč

Bruselj, 27. aprila - Evropska komisija se je odločila proti Sloveniji sprožiti postopek pred Sodiščem EU, ker ni zaprla in sanirala nezakonitih odlagališč, ki pomenijo resno tveganje za zdravje ljudi in okolje, so danes sporočili v Bruslju. Na ministrstvu za okolje napovedujejo, da bo Slovenija svoje obveznosti dokončno izpolnila v prvi polovici 2018.