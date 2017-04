Rimsko tožilstvo zahtevalo 28 let zapora za vodjo obsežne kriminalne združbe

Rim, 27. aprila - Tožilstvo v Rimu je danes zahtevalo zaporne kazni za 46 obtožencev v korupcijskem škandalu "Mafia Capitale" (mafijska prestolnica), v katerega so vpleteni mestni politiki, podjetniki in mafijski šefi. Za glavnega obtoženca Massima Carminatija so zahtevali 28 let zapora in zaseg vsega njegovega premoženja. Za vse skupaj so zahtevali 515 let zapora.