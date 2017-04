Deževje bo še naprej povzročalo rast vodotokov, zvečer naj bi se padavine umirile

Ljubljana, 28. aprila - Deževje, ki je v četrtek zajelo Slovenijo, se bo nadaljevalo tudi danes, zaradi česar bodo nekateri vodotoki naraščali. Reke v Posočju, v porečju Save Bohinjke in Save bodo ohranjale velike pretoke, močneje pa bodo narasle Sava v srednjem toku in reke v porečjih Vipave, Savinje ter Dravinje. Do večera bodo padavine ponehale.