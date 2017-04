Atlantic grupa v prvem trimesečju z okrepljenim dobičkom

Zagreb, 27. aprila - Atlantic Grupa, katere del je tudi Droga Kolinska, je v prvem trimesečju ustvarila 14,6 milijona evrov dobička pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA), kar je 4,8 odstotka več kot v enakem obdobju lani, so danes sporočili iz podjetja. Kot so dodali, je čisti dobiček poskočil za 15,4 odstotka na sedem milijonov evrov.