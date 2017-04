Predsednik republike ob dnevu upora proti okupatorju pozval k spravi in premoščanju razlik med Slovenci

Ljubljana, 27. aprila - Predsednik republike Borut Pahor je današnji državni praznik počastil z dnevom odprtih vrat v predsedniški palači. V nagovoru je Slovence pozval k spravi in premoščanju razlik glede dogodkov izpred več kot sedemdeset let. Poudaril je, da bomo samo tako kot narod zmogli skozi preizkušnje v prihodnosti in se izognili ponovnemu razkolu.