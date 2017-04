Cerar: Upor proti okupatorju je omogočil preživetje naroda

Ljubljana, 27. aprila - Predsednik vlade Miro Cerar je v poslanici ob dnevu upora proti okupatorju poudaril, da je upor Slovenk in Slovencev proti okupatorju omogočil preživetje naroda, hkrati pa pomeni "temelj ustanovitvi naše samostojne države". "S ponosom in hvaležnostjo gledam na njihov zmagovit boj za svobodo in preživetje slovenstva," je zapisal.