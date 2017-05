V Centru Sonček pri Ankaranu do nove terapevtske kobile

Ankaran, 1. maja - S pomočjo sredstev, zbranih na decembrskem dobrodelnem koncertu, so v Zvezi Sonček v svojem centru v Elerjih nad Ankaranom postavili nov hlev za konje in kupili 11 let staro kobilo Rino. Z njeno pomočjo bodo varovancem polepšali počitniško rehabilitacijski čas, Rina pa jim bo tudi v terapevtsko pomoč.