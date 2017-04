Odstopila direktorica brežiške bolnišnice Nataša Avšič Bogovič

z izjavo Avšič Bogovičeve od 6. do 12. odstavka

Brežice, 26. aprila - Nataša Avšič Bogovič je v torek odstopila z mesta direktorice Splošne bolnišnice Brežice. Kot je povedala za STA, je odstopila iz osebnih razlogov. Z brežiške občine pa so sporočili, da so zaskrbljeni nad dogajanjem v bolnišnici in da odstop direktorice ogroža ohranitev te posavske bolnišnice.