Od danes do petka močno deževje, možnost razlivanja rek in poplavljanja morja

Ljubljana, 26. aprila - Vremenoslovci Agencije RS za okolje (Arso) opozarjajo, da bo od danes do petka popoldne padla večja količina dežja. Zaradi tega bodo močneje narasli vodotoki, ponekod so možna razlivanja manjših rek in hudourniških vodotokov. Tudi morje ob slovenski obali lahko ob večerni plimi poplavi nižje dele obale.