Zaradi praznikov in šolskih počitnic povečan promet na cestah

Ljubljana, 26. aprila - Zaradi prihajajočih praznikov in šolskih počitnic bo promet na slovenskih cestah že danes, zlasti pa v prihodnjih dneh, močno povečan, še posebej proti Obali in mejnim prehodom s Hrvaško, je za STA opozorila Anita Drev z Avto-moto zveze Slovenije (AMZS). Največjo gnečo je pričakovati prav danes, zaradi povratkov domov pa v ponedeljek in torek.