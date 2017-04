Fenerbahče in CSKA ekspresno na zaključni turnir

Ljubljana, 25. aprila - Moskovski CSKA in istanbulski Fenerbahče sta potnika na zaključni turnir letošnje evrolige. CSKA je v tretji tekmi v gosteh premagal špansko Baskonio Vitorio z Jako Blažičem z 90:88 in se tako s skupno tremi zmagami že prebil na zaključni turnir četverice, ki bo med 19. in 21. majem v Istanbulu. S tremi zmagami je to že uspelo tudi Fenerbahčeju.