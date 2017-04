Newyorške borze v zelenem, Nasdaq prvič z več kot 6000 točkami

New York, 25. aprila - Newyorške borze so današnje trgovanje zaključile v zelenem. Tehnološki indeks Nasdaq se je prvič v zgodovini povzpel nad 6000 točk in se oblikoval pri 6025,49 točke. Analitiki ocenjujejo, da so vlagatelje navdušili visoki dobički nekaterih podjetij, z zanimanjem pa pričakujejo tudi napoved o nižanju davkov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.