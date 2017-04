Novela zakona o kazenskem postopku primerna za nadaljnjo obravnavo

Ljubljana, 25. aprila - Po splošni razpravi so poslanci danes z 48 glasovi za in 16 proti sklenili, da je novela zakona o kazenskem postopku primerna za nadaljnjo obravnavno. Novela prinaša pomembne spremembe in novosti, ki bistveno spreminjajo pravni položaj in pravno varnost oškodovancev v vseh fazah kazenskega postopka, je pojasnil državni sekretar Darko Stare.