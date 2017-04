Nekdanji predsednici in kapetanu Mure 05 pogojna obsodba

Murska Sobota, 25. aprila - Na okrožnem sodišču v Murski Soboti so danes na sedem mesecev pogojne kazni s preskusno dobo dveh let zaradi kaznivega dejanja goljufije obsodili nekdanjo predsednico nogometašev Mure 05 Natašo Horvat Barič in nekdanjega kapetana te ekipe Fabijana Cipota.