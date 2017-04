Slovenjgraški svetniki zadovoljni z lanskim poslovanjem občine

Slovenj Gradec, 25. aprila - Svetniki Mestne občine Slovenj Gradec so na današnji seji potrdili zaključni račun občine za leto 2016, čeprav občina lani ni uspela izpeljati vseh predvidenih naložb. Prihodki občine so bili izvedeni 95-odstotno, odhodki pa 87-odstotno. Svetniki so potrdili tudi poročilo Komunale Slovenj Gradec za 2016, a pričakujejo še nekaj pojasnil.