Povzročitelj marčevske nesreče na Celovški v Ljubljani ostaja v priporu

Ljubljana, 25. aprila - Okrožno sodišče v Ljubljani je podaljšalo pripor za 21-letnega voznika, ki naj bi 20. marca na Celovški cesti v Ljubljani povzročil prometno nesrečo, v kateri je umrla 20-letna kolesarka, so za STA poročanje medijev potrdili na sodišču. Kot so dodali, so pripor podaljšali zaradi ponovitvene nevarnosti.