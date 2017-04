Caterpillar prvič v dveh letih in pol z rastjo prihodkov

New York, 25. aprila - Ameriški proizvajalec težke industrijske opreme Caterpillar je letošnje leto začel spodbudno. Prvo četrtletje je namreč prvič v dveh letih in pol končal z rastjo prihodkov. Teh je bilo za 9,4 milijarde dolarjev, kar je 3,8 odstotka več kot v enakem obdobju lani in več od pričakovanj analitikov.