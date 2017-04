Coca Cola v četrtletju z nižjimi prihodki in dobičkom

Atlanta, 25. aprila - Ameriška proizvajalka pijač Coca Cola je prvo četrtletje na račun stroškov prestrukturiranja in skoraj nespremenjene količinske prodaje končala z nižjimi prihodki in dobičkom. Coca Cola sicer skuša mlačno povpraševanje po gaziranih pijačah nasloviti z novimi gaziranimi in negaziranimi pijačami z malo sladkorja.