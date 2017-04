Na Ljubljanski borzi neenotna gibanja

Ljubljana, 25. aprila - Ljubljanska borza je sredi dnevi v znamenju neenotnih gibanj. Med tistimi, ki se dražijo, so delnice Krke, Gorenja in Luke Koper, medtem ko padec beležijo delnice Intereurope, Pozavarovalnice Sava in Zavarovalnice Triglav. Indeks SBI TOP je bil ob 11.30 pri 779,91 točke, kar je 0,13 odstotka več kot ponedeljek.