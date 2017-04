V Arkansasu usmrtili dva zapornika

Little Rock, 25. aprila - Ameriška zvezna država Arkansas je v ponedeljek zvečer usmrtila na smrt obsojena zapornika, potem ko so sodišča zavrnila njuni zadnji pritožbi. Tako Jack Jones kot Marcel Williams sta bila v 90. letih minulega stoletja obsojena posilstva in umora. Gre za prvo usmrtitev dveh zapornikov na isti dan po letu 2000.