Ljubljana, 25. aprila - Pogovor s sociologom in publicistom Bernardom Nežmahom o vladavini prava v Sloveniji in svobodi govora in tiska, ki ga pripravlja Združenje za slovensko besedo, bo danes ob 17. uri v prostorih Muzeja slovenske osamosvojitve VSO na Cankarjevi 11, so sporočili iz omenjenega združenja.