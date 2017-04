Odpoklic igrače otroški boben

Ljubljana, 25. aprila - Zdravstveni inšpektorat RS je od Evropske komisije prejel obvestilo o neustrezni igrači - otroškemu bobnu proizvajalca Takakid Toys International Limited Hong Kong China. Testiranje te igrače je pokazalo, da lahko predstavlja tveganje za zdravje in sicer poškodbo sluha zaradi prevelike glasnosti. Izdelek ni skladen z uredbo o varnosti igrač.

Serijska oznaka izdelka je 24143 GTIN-13:8412842360082. Slovenski distributer, družba Selis, je izdelke tržil od leta 2013 do 2015. Potrošnikom, ki so omenjeno igračo kupili svetujejo, naj je ne uporabljajo in naj jo vrnejo prodajalcu.