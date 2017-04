Golden State gladko izločil Portland

Atlanta, 25. aprila - Košarkarji Golden State Warriors, lanski finalisti in najboljša ekipa rednega dela severnoameriške lige NBA, so v prvem krogu končnice zahodne konference pometli s Portland Trail Blazers ter jih s 4:0 izločili iz nadaljevanja. Bojevniki so četrto tekmo v gosteh dobili s 128:103. Stephen Curry je dosegel 37 točk, v zadnji četrtini pa ni igral.