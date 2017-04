Atlanta izenačila z Washingtonom, Toronto povedel

Atlanta, 25. aprila - Košarkarji Atlanta Hawks so v severnoameriški ligi NBA v prvem krogu končnice vzhodne konference izenačili razmerje moči z Washinton Wizards na 2:2, potem ko so na četrti tekmi doma zmagali s 111:101. Toronto Raptors pa so proti Milwaukee Bucks v boju na štiri zmage povedli s 3:2, saj so peto tekmo dobili s 118:93.