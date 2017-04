Domžale, 24. aprila - Košarkarji Helios Suns so na drugi tekmi finala pokala Sixt Alpe Adria s 67:63 premagali ekipo MBK Rieker COM-therm iz slovaškega Komarna. A prvaki srednjeevropskega košarkarskega tekmovanja so postali Slovaki, ki so na prvi tekmi slavili s 25 točkami razlike.