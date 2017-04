Belgija leto po terorističnih napadih privablja turiste s posebno ponudbo

Bruselj, 25. aprila - Belgija je leto po terorističnih napadih, ki so občutno oklestili število obiskovalcev, sprožila kampanjo za oživitev turizma. Glavna novost je ponudba Hi Belgium Pass, s katero lahko turisti iz 50 evropskih mest za 149 evrov z letalom potujejo v Bruselj in nato z vlakom po belgijskih mestih. Vključuje tudi ogled turističnih znamenitosti.