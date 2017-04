Evropske borze navzgor; dražja nafta, krepkejši evro

London/Frankfurt/Pariz, 24. aprila - Borze po vsem svetu so danes pozdravile izid prvega kroga predsedniških volitev v Franciji. Vlagatelji so si oddahnili in tečaji so se opazno zvišali. Indeks borze v Parizu se je povzpel najvišje v več kot devetih letih. Cene nafte so se oddaljile od izgub, ki so jih utrpele prejšnji teden, okrepil se je tudi tečaj evra.