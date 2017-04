Na Korziki se razpleta navijaški škandal

Ajaccio, 24. aprila - Francoska policija je danes pridržala pet osumljencev za navijaške izgrede, ki so nedavno zaznamovali tekmo Bastia - Olympique Lyon. Proti navijačem, ki so vdrli na igrišče in napadli gostujoče igralce, je korziški klub vložil tožbo, današnje priprtje peterice pa je posledica prve policijske preiskave.