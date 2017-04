SDS z zahtevo za izredno sejo ter predlogi za zmanjšanje birokratskih ovir

Ljubljana, 24. aprila - Poslanci SDS so s sopodpisi nekaterih poslanskih kolegov vložili zahtevo za izredno sejo DZ, na kateri bodo govorili o njihovih konkretnih predlogih za odpravo administrativnih ovir, ki v Sloveniji dušijo državljane, gospodarstvenike in kmete. Opozarjajo tudi na preveliko število zakonov in podzakonskih aktov.