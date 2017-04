Kraljica jazza Ella Fitzgerald bi danes praznovala 100 let

Richmond, 25. aprila - Ameriška jazzovska pevka Ella Fitzgerald je bila pogosto označena za kraljico jazza. Bila je interpretka ameriških standardov iz Velike ameriške pesmarice, znana po čisti intonaciji in dikciji ter vokaliziranju. Med njenimi uspešnicami so pesmi, kot so The Lady Is a Tramp, Dream a Little Dream of Me in Cheek to Cheek. Danes bi praznovala 100 let.