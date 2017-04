Syngenta v leto 2017 z rahlim padcem prihodkov

Basel, 24. aprila - Švicarski proizvajalec pesticidov in semen Syngenta, ki ga kupuje kitajski kemični koncern China National Chemical (ChemChina), je v leto 2017 krenil z rahlim upadom prihodkov. Ti so bili v prvem četrtletju za en odstotek nižji kot v enakem obdobju lani, so danes v Baslu sporočili iz Syngente.