V ljubljanski mestni hiši dobrodelna razstava Unicefovih Punčk iz cunj

Ljubljana, 24. aprila - V ljubljanski mestni hiši bo popoldne odprtje dobrodelne razstave Unicefovih punčk iz cunj. Punčke iz cunj so eden najbolj priljubljenih in uspešnih dobrodelnih projektov v Sloveniji, letos praznujejo že 14. rojstni dan, so sporočili iz Unicefa. Zbrane bo nagovoril tudi ljubljanski podžupan Dejan Crnek.