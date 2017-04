Sipri: Po svetu so se izdatki za obrambo ponovno povečali

Stockholm, 24. aprila - Že drugo leto zapored so se leta 2016 izdatki za obrambo povečali, v danes objavljenem poročilu navaja Stockholmski inštitut za mirovne raziskave (Sipri). Lani so po svetu vojaštvu namenili 1580 milijard evrov. Med glavnimi petimi državami sta izdatke za vojsko relativno najbolj povečali Rusija in Indija, med vsemi državami pa Latvija.