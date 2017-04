V finalu pokala Fed Belorusija in ZDA

Ljubljana, 24. aprila - V finalu ekipnega ženskega tekmovanja za pokal Fed bosta igrali reprezentanci Belorusije in ZDA. Slednje so v odločilni peti igri dvojic premagale branilke naslova Čehinje s 3:2, Belorusinje pa so bile z enakim rezultatom boljše od Švice. Finale je na sporedu 11. in 12. novembra.