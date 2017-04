Na rudarskem maratonu tekači nosili čelado in naglavno lučko

Trbovlje/Hrastnik, 23. aprila - Današnjega rudarskega maratona, ki je potekal pod častnim pokroviteljstvom predsednika republike Boruta Pahorja, se je udeležilo 119 tekačev iz celotne Slovenije. Tekli so po 10 in 21 kilometrov dolgi progi, ki je zavila tudi v rudnik. Tam so si tekači morali nadeti čelado in naglavno lučko, je v sporočilu za medije zapisal organizator.