Olympiakos osvojil štiriinštirideseti naslov

Atene, 23. aprila - Nogometaši Olympiakosa so si že zagotovili sedmi zaporedni naslov grškega prvaka in štiriinštiridesetega v zgodovini kluba. V 29. krogu prvenstva so premagali PAS Gianninu s 5:0 in imajo sedaj krog pred koncem prvenstva nedosegljivih šest točk prednosti na lestvici pred drugouvrščeno ekipo PAOK.