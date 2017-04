Slovenci na Vrbasu uspešni tudi v nedeljo

Banja Luka, 23. aprila - S tekmo evropskega pokala v sprintu na divjih vodah se je v Banja Luki končal spustaški tekmovalni konec tedna. Po uspešnem sobotnem nastopu v klasičnem spustu so tudi v nedeljo Slovenci na Vrbasu upravičili vlogo favoritov. V sprintu sta do zmage priveslala Nejc Žnidarčič in kajakašica Eva Alina Hočevar.