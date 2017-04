Celje, 23. aprila - Rokometašice Krima Mercatorja so v finalu zaključnega turnirja pokala Slovenije v Celju premagale domačo ekipo Z'dežele s 33:13 (12:5). Za krimovke je bila to štiriindvajseta pokalna lovorika, dvakrat je do zdaj v tem tekmovanju slavila Olimpija. Na tekmi za tretje mesto je Mlinotest iz Ajdovščine s 25:18 (12:9) premagal ekipo Zelene doline Žalec.