Ekipni tekmi na EP v judu Francozinjam in Gruzijcem

Varšava, 23. aprila - V Varšavi se je z ekipnima tekmama končalo evropsko prvenstvo v judu. V ženski konkurenci so zmagale Francozinje pred Poljakinjami, bron so si razdelile Hrvatice in Nemke. V moški konkurenci so slavili Gruzijci, ki so v zaključnem obračunu ugnali Ruse, tretje mesto so si razdelili Madžari in Ukrajinci.