Valverde slavil na klasiki Liege-Bastogne-Liege

Liege, 23. aprila - Španec Alejandro Valverde (Movistar) je zmagal na tradicionalni kolesarski dirki Liege-Bastogne-Liege in ponovil uspeh iz let 2006, 2008 in 2015. Šestintridesetletnik je v zadnjih 300 metrih ugnal Irca Dana Martina (Quick-Step) in s tem četrtič slavil na valonski puščici. Tretji je bil Poljak Michal Kwiatkowski (Sky) s tremi sekundami zaostanka.