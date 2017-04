Nemška AfD izbrala vodilna kandidata za parlamentarne volitve

Köln, 23. aprila - Člani nemške skrajno desne stranke Alternativa za Nemčijo (AfD) so danes odločili, da jih bosta na septembrske parlamentarne volitve popeljala Alexander Gauland in Alice Weidel. S tem so delegati odvzeli del moči vodji stranke Frauke Petry. Skrajni desničarji so glavna kandidata izvolili zadnji dan dvodnevnega kongresa, ki ga spremljajo protesti.