Italija - Slovenija 1:4 (0:0, 0:1, 1:3)

Bolzano, 23. aprila - Slovenska hokejska reprezentanca se je v danes na prijateljski tekmi pred svetovnim prvenstvom v Parizu pomerila z Italijo v južnotirolskem Neumarktu in zmagala s 4:1 (0:0, 1:0, 3:1). Za Slovenijo so zadeli Miha Verlič dvakrat (28. in 60.), Jan Urbas (49.) in David Rodman (54.).