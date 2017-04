Po Bostonu Kenijcem tudi dunajski maraton

Dunaj, 23. aprila - Albert Korir v moški in Nancy Kiprop v ženski konkurenci sta zmagovalca 34. izdaje maratona po ulicah prestolnice severne sosede Slovenije Dunaja. Leta 1994 rojeni Kirui je slavil s časom dveh ur, osmih minut in 42 sekund, njegova rojakinja pa je med dolgoprogašicami slavila s časom dveh ur, 24 minut in 20 sekund.