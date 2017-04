Planinska zveza v prodajo poslovnih prostorov v Ljubljani

Ajdovščina, 23. aprila - Planinska zveza Slovenije je na sobotni redni letni skupščini v Ajdovščini izvolila stalno volilno komisijo in soglasno podprla odločitev za zamenjavo poslovnih prostorov v Ljubljani. Na skupščini so v planinsko družino sprejeli tri nove člane: Plezalni klub Idrija, Planinsko društvo Pijava Gorica in Češko-slovensko planinsko društvo iz Prage.