Memphis v trilerju premagal San Antonio, Golden State zmagal še tretjič

San Francisco, 23. aprila - Najboljšo ekipo rednega dela severnoameriške košarkarske lige Golden State Warriors le še ena zmaga loči od napredovanja v polfinale zahodne konference lige NBA. Bojevniki so dobili tudi tretjo tekmo uvodnega dela končnice. V gosteh so Portland Trail Blazers premagali s 119:113, po pravem preobratu, ko so nadoknadili 16 točk zaostanka.