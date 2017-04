Trojna zmaga slovenskih spustašev na Vrbasu

Banja Luka, 22. aprila - Najboljši slovenski spustaši na divjih vodah so danes na reki Vrbas nastopili za točke ICF v klasičnem spustu. Slovenski kajakaši so bili v klasiki odlični, saj so Simon Oven, Nejc Žnidarčič in Anže Urankar poskrbeli za trojno zmago, med kanuisti je bil Luka Žganjar tretji. V nedeljo bo na sporedu še tekma evropski pokal v sprintu.