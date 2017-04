Ministrica poudarila pomen dobro organiziranega prostovoljnega gasilstva

Majšperk/Črenšovci, 22. aprila - Prostovoljno gasilstvo v Sloveniji se je v strokovnem smislu izjemno razvilo in je z visoko stopnjo profesionalnosti, usposobljenosti in pripravljenosti nepogrešljiv steber v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, je danes ob obisku v Podravju in Pomurju poudarila ministrica za obrambo Andreja Katič.