V nesreči v predoru Kastelec ena oseba umrla

Kozina, 22. aprila - Danes nekaj po 3. uri je v predoru Kastelec na primorski avtocesti prišlo do hude prometne nesreče, v kateri je ena oseba umrla. Kot so STA povedali na Policijski upravi Koper, se je voznik osebnega vozila zaletel v odstavno nišo, prvi podatki pa kažejo na to, da je šlo za samomor.