Španski finale v Monte Carlu

Monte Carlo, 22. aprila - Španca Rafael Nadal in Albert Ramos sta finalista teniškega turnirja ATP v Monte Carlu z nagradnim skladom 4,274 milijona evrov. Četrtopostavljeni Nadal je v polfinalu s 6:3 in 6:1 premagal desetopostavljenega Belgijca Davida Goffina, Ramos, 15. nosilec, pa je bil s 6:3, 5:7 in 6:1 boljši od Francoza Lucasa Pouilla, 11. nosilca.