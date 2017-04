Slovenske teniške igralke se vračajo v prvo skupino

Vilnius, 22. aprila - Slovenske teniške igralke so na turnirju druge evroafriške skupine pokala Fed v Šiauliaiju v Litvi izpolnile svoj cilj. V polfinalu so premagale Luksemburg in se uvrstile v prvo skupino. Vprašanje zmagovalca je bilo rešeno že po igri posameznic, saj sta dvoboja dobila tako Dalila Jakupović kot Tamara Zidanšek.